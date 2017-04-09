NBA》狂刷助攻被質疑 韋斯布魯克說...

雷霆慘敗給太陽，韋斯布魯克也沒拿下大三元。(美聯社)

雷霆隊韋斯布魯克成為繼「大O」羅伯生之後，史上第2位單季平均大三元的球員。可惜對戰太陽一役，韋少只拿了8個助攻，沒能一併刷新單季最多大三元紀錄。賽後媒體問他是否故意狂傳球湊助攻，讓他非常不爽。

「我投25只中6耶，他馬的，不然你要我怎樣？」韋斯布魯克沒好氣地說，「我自己投不進所以找隊友幫忙，這本來就是我的職責啊。如果我真的想要10個助攻，我肯定可以拿到10個助攻。」

韋斯布魯克確實放棄了一些出手機會來傳球，不過身為控球後衛，傳球本就天經地義，況且他本季已是得分王了。因此連布萊恩也看不下去，他在推特表示，韋斯布魯克單季平均大三元，怎麼還會被問這種傻問題。

「大O」羅伯生當年亦是控球後衛，事實上對於要創紀錄的人，不可能不留意自己在場上的數據。羅伯生曾表示他有意挑戰平均大三元，他首季只差了0.3個助攻，所以第2個球季特別賣力傳球，終於拿下平均大三元，還順道包辦了助攻王。但是他的籃板退步很快，生涯只達成1次平均大三元。

(中時電子報)