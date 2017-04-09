反恐演習歹徒說台語鍾年晃大罵歧視 網友酸：說英語算了！
為迎接2017世大運，台北市府日前辦反恐演習，扮演歹徒的人幾乎全程使用台語，政論名嘴鍾年晃憤怒批歹徒說台語是歧視，慘遭網友酸：「好啦，以後演練都說英語，國際化一點就沒問題了。」
鍾年晃在臉書不滿說：「說台語真的比較沒水準嗎？為什麼歹徒一定要說台語，應該立刻停止語言歧視。我是客家人，我以會說流利母語為榮。」
不少網友酸說：「所以說北京話會比較好嗎？照這種邏輯，根本就是不管說什麼，都能被貼上歧視該語言的貼紙欸。」「叫演歹徒的講中文，然後記得卷舌ㄦ，這樣就對了。」「白狼他們那一掛的都說台語嗎？耍流氓時都嘛邊用北京腔罵人邊唱《中華民國頌》。」
有人甚至反批鍾年晃：「這位民進黨嘴砲真是閒到無聊，每天都在刷存在感怕別人忘了他的存在，光看這些沒人注意的細節就找的到尊嚴嗎？只要是在台灣通用的語言就都可以啊，那是不是以後這種場合都要把台灣所有語言都演一遍才行？閩南語、客語、國語、原住民語(共十幾種)、越南語、泰國語、寮國語...，只有這樣才不會歧視啊！真是無知的綠營嘴砲，每天只會挑撥族群，該死。」
至於歹徒為何要用台語，有網友認為「台詞的口氣比較親民罷了...。」「台語罵人比較有力。」「沒水準是個人問題好嗎，哪個國家規定要用國台語。」
(中時電子報)
文章來源：鍾年晃臉書
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。