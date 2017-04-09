反恐演習歹徒說台語鍾年晃大罵歧視 網友酸：說英語算了！

北市府辦反恐演習，扮歹徒的幾乎全程使用台語，鍾年晃痛罵歧視。 (翻攝自世大運反恐演習之阿良世間路／YouTube)

世大運反恐演習之阿良世間路

為迎接2017世大運，台北市府日前辦反恐演習，扮演歹徒的人幾乎全程使用台語，政論名嘴鍾年晃憤怒批歹徒說台語是歧視，慘遭網友酸：「好啦，以後演練都說英語，國際化一點就沒問題了。」

鍾年晃在臉書不滿說：「說台語真的比較沒水準嗎？為什麼歹徒一定要說台語，應該立刻停止語言歧視。我是客家人，我以會說流利母語為榮。」

不少網友酸說：「所以說北京話會比較好嗎？照這種邏輯，根本就是不管說什麼，都能被貼上歧視該語言的貼紙欸。」「叫演歹徒的講中文，然後記得卷舌ㄦ，這樣就對了。」「白狼他們那一掛的都說台語嗎？耍流氓時都嘛邊用北京腔罵人邊唱《中華民國頌》。」

有人甚至反批鍾年晃：「這位民進黨嘴砲真是閒到無聊，每天都在刷存在感怕別人忘了他的存在，光看這些沒人注意的細節就找的到尊嚴嗎？只要是在台灣通用的語言就都可以啊，那是不是以後這種場合都要把台灣所有語言都演一遍才行？閩南語、客語、國語、原住民語(共十幾種)、越南語、泰國語、寮國語...，只有這樣才不會歧視啊！真是無知的綠營嘴砲，每天只會挑撥族群，該死。」

至於歹徒為何要用台語，有網友認為「台詞的口氣比較親民罷了...。」「台語罵人比較有力。」「沒水準是個人問題好嗎，哪個國家規定要用國台語。」

(中時電子報)