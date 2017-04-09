NBA》灰熊無端「補刀」 打壞賭客好事

灰熊對戰尼克，板凳區隊友與觀眾為球員打氣。(美聯社)

灰熊前役大勝尼克，賽末灰熊領先10分，最後一波進攻時，雙方球員都已開始走回板凳區。唯有灰熊替補控衛鮑德溫還沒玩夠，他在槍響前1秒鐘於中場出手，投進了「最後一擊」，讓比數成為101-88。

尼克隊康尼李對這記「補刀」非常不以為然，勝負都已分曉了，鮑德溫何必多此一舉。事實上，灰熊主場若超過100分會奉送現場觀眾免費炸雞和薯條，鮑德溫的「絕殺」確實讓大家可以飽餐一頓。

「他投這球有何意義？我猜他可能餓了吧。他以為觀眾很開心嗎，根本沒有人開心。」康尼李狂酸鮑德溫，「他是個菜鳥，沒有人會因為他湊到100分而記住他，也許下一季我們就碰不到他了，他可能會被下放發展聯盟。」

話雖如此，現場觀眾和灰熊球員確實看起來很開心的樣子，場館不僅撒下了彩帶，前鋒賈麥克格林也過來祝賀鮑德溫。

值得一提的是，該場比賽開出的賭盤是灰熊讓12.5分，原本灰熊只贏10分，虧了鮑德溫多補一槍，灰熊贏13分剛好過盤。有些以為贏錢的賭客在最後一刻都抓狂了，看來鮑德溫那晚得罪的不只是康尼李一人。

(中時電子報)