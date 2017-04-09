翻盤！龐貝城相擁遺體 其實是男同性戀

先前考古學家在古羅馬時期的意大利古城龐貝遺址，搜出多達86具死於一場火山爆發的死者遺體，其中一對互相依偎的遺體特別引人注目。(圖片取自the sun)

透過電腦掃描及DNA分析後，研究團隊上周四發現，兩人是無血緣關係的男性，很可能是一對年輕的男同性戀人。(圖片取自the sun)

先前考古學家在古羅馬時期的意大利古城龐貝遺址，搜出多達86具死於一場火山爆發的死者遺體，其中一對互相依偎的遺體特別引人注目，一直被認為是「兩個女人」（The Two Maidens）。現在透過電腦掃描及DNA分析後，研究團隊上周四發現，兩人是無血緣關係的男性，很可能是一對年輕的男同性戀人。

2000年前，古羅馬一座繁華的龐貝城，但在公元79年，維蘇威火山爆發，估計當時有上萬居民慘被活埋。其中有兩具相擁的遺體，備受世人注目，其中一人更把頭伏在對方的胸膛上。二人遺體被發現時，已在一層層熔岩及火山灰下的深處，原本以為這是女性間的擁抱。不過最近研究團隊以他們的骨頭及牙齒加以分析，推測一人是年約18歲男子，另一人則是約20多歲男子，他們沒有血緣關係。由於其中一人把頭部放到對方胸膛上，姿勢親密，估計他們關係匪淺，可能為同性戀人。

另外，研究團隊早於2015年為其餘約30具遺體進行相關分析，曾發現他們均擁有異常健康的牙齒，推測這與他們一直奉行的高纖低糖的地中海飲食方式有關。而當時社會風氣開放，描繪同性愛的壁畫隨處可見，他們為同性戀的假設並不無可能。

(中時電子報)