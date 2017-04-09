疑俄空襲敘西北部 至少18平民喪生

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敘利亞人權瞭望台組織（Syrian Observatory for Human Rights）表示，敘利亞西北部伊德利布省（Idlib）今天遭到空襲，造成至少18名平民喪生，其中包括5名小孩和2名婦女。

敘利亞人權瞭望台組織先前稱，空襲烏魯姆約茲鎮（Urum al-Joz）造成15人喪生，但它在更新中表示，又有3名傷者傷重不治。

它又說，據信是俄羅斯軍機執行此空襲。俄國軍機藉由空襲行動來支援敘利亞政府。

伊德利布省目前由包括前蓋達組織（Al-Qaeda）分支在內的反抗軍聯盟掌控，經常遭到敘利亞政府及其盟友俄羅斯鎖定發動攻擊。

本週初，伊德利布省汗舍孔鎮（Khan Sheikhun）疑似遭到化武攻擊，造成至少87人喪生，其中包括31名小孩。1060409

(中央社)