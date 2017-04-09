NBA》7呎控衛! 狀元西蒙斯長高2吋

七六人狀元西蒙斯(中)本季又長高了。(美聯社資料照)

七六人狀元西蒙斯(Ben Simmons)因開季前右腳骨折，至今還未在NBA打過比賽。不過近日傳出一個好消息，西蒙斯長高了！20歲的西蒙斯養傷期間居然又長高了2吋(5公分)，一口氣變身為7呎長人(213公分)。

西蒙斯在選秀時登錄的身高為208公分，據他當時與騎士隊詹姆斯的合照，他只比詹姆斯(203公分)略高一點。現在按照西蒙斯本人所說，他的身高已經很接近7呎。勇士隊杜蘭特曾在出道時短報身高，因此也在加入NBA之後「長高」。這次西蒙斯則是真的長高，除了更加精瘦，手也明顯變長。

由於七六人計畫讓西蒙斯主打控球後衛，他歸隊後將會成為一名7呎的控球後衛。西蒙斯季外數次與詹姆斯一同練球，他的球風有當年魔術強生的調調，下一季大家將有機會見識到他真正的本領。

(中時電子報)