NBA》7呎控衛! 狀元西蒙斯長高2吋
七六人狀元西蒙斯(Ben Simmons)因開季前右腳骨折，至今還未在NBA打過比賽。不過近日傳出一個好消息，西蒙斯長高了！20歲的西蒙斯養傷期間居然又長高了2吋(5公分)，一口氣變身為7呎長人(213公分)。
西蒙斯在選秀時登錄的身高為208公分，據他當時與騎士隊詹姆斯的合照，他只比詹姆斯(203公分)略高一點。現在按照西蒙斯本人所說，他的身高已經很接近7呎。勇士隊杜蘭特曾在出道時短報身高，因此也在加入NBA之後「長高」。這次西蒙斯則是真的長高，除了更加精瘦，手也明顯變長。
由於七六人計畫讓西蒙斯主打控球後衛，他歸隊後將會成為一名7呎的控球後衛。西蒙斯季外數次與詹姆斯一同練球，他的球風有當年魔術強生的調調，下一季大家將有機會見識到他真正的本領。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。