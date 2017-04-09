美俄外長通話 俄抱怨美幫恐怖主義大忙

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美國發射飛彈猛轟敘利亞空軍基地後，俄羅斯外長拉夫羅夫今天首度與美國國務卿提勒森（Rex Tillerson）通電話時警告表示，美國正無意中幫恐怖主義的大忙。

根據俄羅斯外交部發表的聲明，拉夫羅夫（SergeiLavrov）警告提勒森，「一個對抗恐怖主義的國家，正無意中幫恐怖主義的大忙」，並「製造區域和全球安全威脅」。

拉夫羅夫也重申俄羅斯立場，即指控敘利亞政權稍早前對敘利亞西北部汗舍孔鎮（Khan Sheikhun）發動化武攻擊，「不符事實」。

美國於7日自地中海戰艦發射59枚戰斧巡弋飛彈（Tomahawk）轟炸敘利亞中部荷姆斯省（Homs）謝拉特（Shayrat）空軍基地。

美國總統川普（Donald Trump）前一天表示，汗舍孔鎮受害人的極端痛苦照片，讓他大感震撼。

今天的通話是自美國空襲敘利亞空軍基地以來，美俄兩國最高外交官首次電話交談。

美國國務卿提勒森預定11日抵莫斯科展開兩天會談。1060409

(中央社)