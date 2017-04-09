到底多高？ 新垣結衣、TWICE子瑜真實身高成謎

新垣結衣、周子瑜的真實身高，讓大家相當好奇。（圖／取材自新垣結衣IG；達志影像）

演藝圈中，許多嬌小的女星靠高跟鞋和角度的視覺魔力，讓她們看起來是高挑長腿的模樣，但也有不少人是真的高，甚至還可能太高而沒透露真實身高，讓大家極為好奇。最代表的人物應屬於日本女星新垣結衣，每每站在哪位男星旁邊，身高總會被討論，加上她沒透露自己真實的身高數字，更令此成為一個謎，而「TWICE」子瑜日前也疑似瘋狂抽高，和隊內姐姐們越來越有超萌身高差。

新垣結衣2013年曾公開量身高，當時169公分。（圖／取材自新垣結衣IG、事務所推特）

新垣結衣上節目和其他人站在一起，看起來都高人一等。（圖／取材自日網）

日本「透明系」女星新垣結衣擁有清新氣質，從雜誌模特兒身分出道轉戰當演員，高挑身材一直是外界矚目的焦點，2013年她曾在事務所的Twitter上公開量身高的照片，當時身高為169公分，而2015年她上綜藝節目時，自曝前兩年分別長高1公分，被推測目前已突破170公分。另外，她當時還透露有定期去整骨，因此才會變高，不過，聽到路人猜她有175公分以上，則笑稱真的沒有。

而之所以大家如此好奇新垣結衣的身高，全因她出席活動或拍戲時，只要和號稱17X公分的男星站在一起，卻總和對方差不多高度，像出道時她官方身高為168公分，和171公分的妻夫木聰現身代言活動，儘管已穿了平底鞋，看來卻和對方不相上下；之後和號稱172公分的堺雅人一起為《王牌大律師2》宣傳時，在螢光幕前似乎也一樣高，而最近期引發熱議的，則是在夯劇《月薪嬌妻》和168公分的星野源搭檔，應該只有1公分的差距，卻總被認為比男生高大許多，讓她的實際身高再度引發討論。

子瑜雖是TWICE的老么，卻是隊內的「身高擔當」。（圖／達志影像）

子瑜和姊姊們站在一起，常高出半顆頭。（圖／達志影像）

韓國女團TWICE台灣成員周子瑜，雖是隊裡的老么，但身高卻比姐姐們都高出許多，剛出道時參加電台錄製，自我介紹還俏皮稱「我是身高擔當的忙內，因為我在隊里的個子是最高的」，並公開是169公分，身長引發關注。

而今年2月初TWICE全體成員出席代言活動，穿平底靴的子瑜，被發現竟還比一旁踩著7公分高跟鞋的志效和Sana高，甚至比另一邊的多賢和彩瑛高出半個頭，令粉絲認為子瑜又抽高了。而其實TWICE平常穿平底或運動鞋時，就能看出子瑜和姊姊們的驚人身高差距，不少人都猜測她應已超過官方資料顯示的169公分，實際身高一度在粉絲間造成熱議。

(專題報導)