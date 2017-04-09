NBA》籃網成爐主 狀元籤可能入綠衫軍口袋
太陽前日擊敗雷霆，獲得他們本季第23勝，這也讓籃網確定成為本季的爐主。這表示在下個月的選秀樂透，籃網有25%機率獲得狀元籤。然而這沒什麼好高興的，因為這支選秀籤很早就被賣給了東區強權塞爾提克。
籃網數年前為了從塞爾提克換來賈奈特與皮爾斯，咬牙送出寶貴的首輪籤，如今塞爾提克威風八面，籃網卻成了爐主。本季甚至演變為籃網戰績愈差，塞爾提克就愈開心的狀況。由於林書豪缺陣太久，籃網連擺脫墊底的機會都沒有。
塞爾提克現在的煩惱是該怎麼選，鮑爾(Lonzo Ball)和佛茲(Markelle Fultz)都是優秀的控衛，但他們陣中已經有明星級的主控艾塞亞湯瑪斯。當然這種煩惱是很奢侈的，相比之下籃網的處境尷尬，外界認為他們可能得考慮賣掉大將布魯克羅培茲，以換取重建的籌碼。
(中時電子報)
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