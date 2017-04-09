潑辣搶人男友　Erika賣力做功課

Erika參與音樂劇演出。（華納音樂提供）

Erika參與音樂劇演出。（華納音樂提供）

蕭敬騰的師妹Erika於７日起一連３天演出音樂劇《愛呀，我的媽！》，她在劇中飾演個性潑辣的反派角色，甚至要與女主角爭奪男友，與現實生活中的她相去甚遠，也因此Erika笑說為了要揣摩角色「珍珍」，事先看了不少電影，模仿片中人物的動作與說話方式做功課。

對唱歌一直有很自信的Erika，透露參演過程中一度自我懷疑，因鮑比達所製作的歌曲，是多聲部演唱，加上key很高，讓Erika唱到覺得快斷氣，一直擔心自己無法達到期待，甚至曾詢問是否能「降key」 演出，所幸大家不斷給予鼓勵及信心，讓Erika最終克服挑戰。

音樂劇讓她獲得不少經驗，透過一次次的排練，摸索出音樂劇與電視劇、電影的不同，Erika笑說：「舞台劇跟電影、電視劇真的很不一樣，後來才知道儘管沒有台詞跟戲，但只要在舞台上，隨時都要有戲！」

(中時)