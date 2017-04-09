NBA》林書豪半場摘10分 籃網領先公牛
(06：07更新)籃網9日迎來本季最後1場在巴克雷中心的主場比賽，對手是尋求力保東區季後賽門票的公牛，林書豪目前先發打了14分48秒，6投3中、2罰2進，拿10分、2助攻、3籃板及2抄截，另有2失誤，雙方打完上半場，籃網暫以6分領先。
(第1節)比賽才開打14秒，林書豪就製造剛宣布傷癒復出的公牛明星後衛韋德犯規，穩穩罰進2分，且在此節還剩6分05秒投進三分外線，帶領籃網一度在首節取得15分領先，完全不給公牛輕鬆贏球機會，第1節打完，籃網取得32比25領先。
(第2節)眼見分數逐漸被追上，籃網總教練艾金生在上半場還剩7分26秒，就把林書豪換回場上，豪哥也馬上飆進三分球，但他遭對方出腳刻意絆倒，倒地時手掌明顯不適，他仍在上半場結束前31秒切入放進兩分，打完上半場，籃網續以51比45領先。
(中時電子報)
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