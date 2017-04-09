濕身女腳呈蹼狀 自稱美人魚？
美人魚到底是否真的存在呢？大家都想找出真相。美國加州日前發現一名女子於在湖邊遊蕩，被路人發現時全身濕透，奇妙的是她的腳呈蹼狀，更自稱自己是美人魚，警方詢問後，但由於該女子未能提供任何有關其身份的資料，美國警方暫列為失蹤人口案處理。
根據英國媒體報導，這名女子喬安娜（Joanna）凌晨三點多時，還在湖附近遊蕩，被一名駕車經過的司機發現，當時她全身溼透只穿著胸罩，駕駛便好心詢問她是否需要幫助，她馬上表示希望駕駛能載她到醫院。
由於她無法提供身分證明，警察便來處理，沒想到喬安娜跟警方堅稱，自己是居住在附近湖裡的美人魚，警察雖然不相信，但卻發現她雙腳腳趾連著，呈現蹼狀。
喬安娜對於警方的問題不正面回應，僅說我不知道。警方做了指紋辨識後仍無資料，只好將她先列為失蹤人口處理，並提供她的特徵，棕色眼睛，棕色頭髮。身高約162公分，重達68公斤，兩腳都有蹼腳趾。並呼籲公眾協尋，提供更多資料協助。
(中時電子報)
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