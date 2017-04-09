今高溫上看33度! 明起鋒面接近轉濕涼
今天氣與昨天類似，仍是穩定、有點熱的天氣型態，降雨依舊偏向東半部地區，山區在午後有機會出現局部性的短暫陣雨，氣溫部分，受到西南風增強的影響，白天各地氣溫來到29到33度，外出務必記得防曬。
根據中央氣象局資料顯示，明天開始北邊有鋒面接近，北部、東半部會有局部下雨的現象，週二下雨的範圍會逐漸擴大，雨勢也會逐漸明顯，到周四(13日)的這段期間是鋒面影響台灣相對最明顯的時段，各地天氣不穩定，都有下雨的機率，尤其中部以北地區可能出現較大雨勢並伴隨著雷擊現象，另外，受到後方東北季風增強影響，北台灣稍轉涼，低溫約18、19度，高溫約25度下上；中南部低溫仍有20、21度，高溫約28、29度，而花東高低溫為21至26度。
另外，金、馬、澎湖地區及西半部地區容易出現局部霧或低雲影響能見度，預計搭機往返離島的朋友要多注意航班資訊，用路人也請注意行的安全。
空氣品質方面，今北部地區為橘色提醒(對敏感族群不健康)，其他地區為普通至良好等級，指標污染物為細懸浮微粒。
(中時電子報)
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