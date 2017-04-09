晴朗多雲 高溫可超過30度

中央氣象局指出，今天仍然是多雲到晴，感覺有點熱的天氣型態，白天各地氣溫可以來到攝氏29到33度，請大家要注意防曬、多補充水分。

受到西南風增強的影響，今天的雲量會比前兩天略多，白天有點熱，但東半部地區有零星短暫雨，山區在午後有機會出現局部性的短暫陣雨，民眾前往山區活動還是要稍加留意。

另外，金、馬、澎湖地區及西半部地區容易出現局部霧或低雲影響能見度，預計搭機往返離島的朋友要多注意航班資訊，用路人也請注意行的安全。

空氣品質預報資訊方面，今天北部地區為橘色提醒（對敏感族群不健康），其他地區為普通至良好等級，指標污染物為細懸浮微粒，詳查環保署網站http://goo.gl/hE5Oct。1060409

(中央社)