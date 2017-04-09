川普：美中貿易需待時間來顯現

川普8日在推特上發文稱中美貿易關係只能靠時間來顯現，而他也表示有幸接待習近平夫婦來訪，指雙方建立起良好友誼和善意。(圖片取自美聯社)

美國總統川普和中國國家主席習近平初次會面7日落幕，確定了中美兩國間立即展開「貿易百日計劃」，同時加強雙邊合作。川普8日在推特上發文稱中美貿易關係只能靠時間來顯現，而他也表示有幸接待習近平夫婦來訪，指雙方建立起良好友誼和善意。

川普4月8日（週六）發表推特，再度表達，習近平及夫人彭麗媛的到訪是美國的極大榮幸。川普說：「（美中之間）巨大的善意和友谊已經建立起來，只有時間才會告訴我們貿易的發展情況。」他再度使用詞彙「巨大」，來形容這次習川會的成果，表示到訪帶來的變化。

習川會後，羅斯（Wilbur Ross）表示，雙方達成貿易「百日計劃」，加速貿易對話，以解決美中貿易嚴重失衡的問題，將加強雙方貿易和合作關係。

(中時電子報)