破紀錄! 服藥陷昏迷 她獲賠逾6億
喬治亞一位退休的幼兒園教師日前控告一家製藥公司，稱該公司一種處方藥的標籤上沒有標註該藥會和另一種藥同時服用會產生副作用，讓她服用兩種藥後陷入昏迷，認知能力並因此受到永久損傷。最後陪審團裁決她可獲賠逾2000萬元(約台幣6億元)，創下當地近30年民事賠償最高紀錄。
波普(Ann Pope)於2013年9月11日在派瑞醫院(Perry Hospital)做手術後服用了亞甲藍。波普稱，在名為亞甲藍(methylene blue)的處方藥警告標籤中，阿克隆(Akorn)公司並沒有明確標註這種藥會和她已經使用的怡諾思(Effexor)藥物產生副作用。
手術後，波普的情緒非常激動，同時伴隨癲癇發作，心理狀況極不穩定，被診斷患上因混合使用亞甲藍和怡諾思導致的血清素綜合症不良反應。使她陷入昏迷，她隨後被轉入位於醫院神經重症監護室接受長期治療，額外接受的治療包括苯二氮治療、麻醉劑治療、機械人口呼吸、物理治療、言語治療等。
最後陪審團在本周稍早時間結束了為期8天的審訊，結果裁定和她的丈夫獲得300萬元補償性賠償和1750萬元懲罰性賠償，總共逾2000萬(台幣6億)。
(中時電子報)
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