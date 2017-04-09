川習會 美重申一中政策與台灣關係法

中國大陸外交部長王毅在川習會後表示，中方重申在台灣、涉藏問題上的原則立場。美國國務院指出，美方再度確認對美國一中政策的承諾，這是基於3項公報與台灣關係法。

中國大陸外長王毅在中方外交部官網，說明川習會會晤情況指出，中方重申了在台灣、涉藏問題上的原則立場，希望美方在中美三個聯合公報與一個中國政策基礎上予以妥善處理，防止中美關係受到干擾。

美國國務院回應詢問指出，這有被提出，美方再度確認我們對美國的一中政策的承諾，（美國的一中政策）是基於3項公報與台灣關係法。

中方在美中高層會晤中，均會提及對台立場，希望美方遵守3項公報與一中政策，美方則依據美國的政策回應。

美方官員7日在川習會後記者會中與白宮聲明，皆未提及一中與台灣。1060409

(中央社)