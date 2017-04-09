戰公牛 籃網主場最後一役拚了

我要評比

美NBA籃網今晚出戰芝加哥公牛，是籃網本季主場最後1場賽事，能否勝出，球員拚戰精神及「羅林連線」能否再奏效，依舊是關鍵。首節籃網以32:25暫時領先公牛7分。

台裔球星林書豪第1節依舊拚勁十足，擔負球隊供球中樞，上場逾7分鐘，攻下5分、2籃板、2助攻、1抄截，全方位表現。另籃網中鋒羅培茲（Brook Lopez）與效力公牛的雙胞胎弟弟羅培茲（Robin Lopez）今天同場較勁。

戰績近來有起色的籃網，本季在林書豪因傷4度缺陣下，讓原本被球隊寄予厚望的「羅林連線」擋拆戰術幾度連不起來，戰績慘不忍睹，迄今19勝60敗，不僅是東區墊底，更是美職籃倒數第一。

籃網6日以107：115敗給奧蘭多魔術，今晚在主場迎戰本季戰績不差的公牛。在例行賽進入最後尾聲，籃網除了拚鬥求勝外，沒有更佳之路回報支持的球迷。

雖然籃網敗給魔術，林書豪上場31分鐘，轟下本季單場最高的32分，充分展現拚戰意志及對球隊的價值。1060409

(中央社)