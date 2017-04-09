籃網總經理：樂見球隊持續成長
美NBA籃網戰績墊底，而近來表現漸入佳境。籃網總經理馬克斯（Sean Marks）今天表示，很高興見到球隊持續成長，也期盼及相信球隊未來會有更好表現。
籃網今晚主場出戰芝加哥公牛，是籃網本季主場最後1場賽事。籃網本季戰績不佳，不僅是東區墊底，更是美職籃倒數第一，一直是球團及球迷關切焦點。
儘管籃網本季表現不如預期，但從球迷入場觀戰人數及商品銷售情形，依舊有不錯佳績。
馬克斯提及，籃網去年剛重建，一季比賽下來，樂見隊員及教練團更加融洽，化學效應愈來愈好，大家也更加瞭解彼此，這是很好的現象。
馬克斯此番話不無信心喊話意味，同時鼓舞隊員及教練團，更是對籃網最近表現最大稱許。1060409
(中央社)
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