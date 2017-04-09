籃網第3節魔咒再現 落後公牛7分

我要評比

美NBA籃網今晚主場出戰公牛，上半場領先的籃網，易籃再戰，久久不見的第3節魔咒再現，節奏略顯零亂，攻勢受阻，反以75：82，落後7分。

林書豪迄今上場逾20分鐘，攻下12分，還有5籃板、3助攻、3抄截，表現不錯。相較公牛第3節攻下37分，籃網只拿下24分。

籃網本季迄今19勝60敗，例行賽只剩下兩場賽事，10日作客波士頓塞爾蒂克隊，12日移師芝加哥再戰公牛。1060409

(中央社)