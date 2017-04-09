4月9日各報頭版要聞

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中國時報

習籲川普 妥善處理一中

「習川會」落幕，大陸外長王毅昨在美向媒體介紹會晤情況時表示，大陸國家主席習近平當面向美總統川普重申大陸對台灣問題原則立場，希望美方在中美三聯合公報和「一個中國」政策基礎上妥善處理，防止中美關係受干擾。大陸國關學者透露，川普當場再度明確重申「一中政策」。

NSC：對北韓部署戰術核武

白宮7日發表聲明表示，「習川會」上，中美兩國領導人重申對朝鮮半島無核化的承諾，矢言全面執行聯合國安理會相關決議。不過雙方並未能就加強對北韓施壓達成協議，而此刻則傳出，美國國家安全會議（NSC）向川普提議讓駐韓美軍重新配備戰術核武，作為對北韓新政策的一環。

大聯盟首安 殷仔開季好兆投

陳偉殷雙喜臨門！新球季首勝和大聯盟生涯首安都出爐。效力馬林魚隊的殷仔，昨於紐約大都會隊主場先發，本季初登板，投6局送出5次三振，有1次四壞，被敲7支安打、失1分，是一場優質先發。拜隊友火力發揮之賜，擊出包含1支全壘打在內的11安，終場以7比2擊退大都會，殷仔是勝利投手，也是大聯盟生涯首度開季初登板就拿下勝投。

蘋果日報

美中允啟動百日貿易計劃

美國總統川普和中國國家主席習近平初次會面前天落幕，會後宣布啟動中美貿易百日計劃，美商務部長羅斯形容它是會談的最大成果，將加強雙方貿易和合作關係。但美媒批此次會談結果是「新瓶裝舊酒」，無任何具體成果。

斥美「侵略」俄派軍艦護敘

美國對敘利亞政府軍上周四發動空襲後，前天再次揚言如有必要會再度攻擊。支持敘利亞阿塞德政權的俄羅斯怒指美國「侵略」，加派新銳護衛艦趕赴地中海，增強敘利亞的防空能力。據知情人士透露，美方正在調查俄國是否對敘利亞上周發動的化武攻擊知情，甚至協助湮滅證據。

戀愛詐騙 射手座最常上鉤

射手座最好騙！中市警局統計「戀愛詐騙」案被害人的星座，發現被騙人數最多的星座依序是射手、天秤、處女座，其中射手座佔69人，是最易受騙星座，射手座藝人陸明君也說，真的被騙過，連詐騙集團騙個資她都差點提供。星座專家鄭嘉琳分析，射手、天秤、處女座的人比較宅，易淪為詐騙集團的肥羊。

聯合報

府：樂見台美之間零意外

「川習會」落幕，總統府回應，這次的川習會整體而言，美中關係平順發展，台美之間零意外，這是台灣所樂見；川習會的結果，也和我方的推演一樣，「沒有意外」。但中共外長王毅說，大陸重申在台灣議題的原則立場，希望美方在中美三個聯合公報和「一個中國政策」基礎上妥善處理，防止中美關係受到干擾。對此，府方沒有回應，陸委會則表示，這不能代表台灣的主張，也沒有正視兩岸的現實。

立院前瞻計畫公聽會 謝絕旁聽

明天起立法院經濟委員會將於立法院舉辦六場「前瞻基礎建設特別條例公聽會」，邀專家學者及政府官員與會。但據了解，經濟委員會因「高層」交代，這次公聽會全數不開放旁聽，令想參與公聽會的民間團體不滿。主辦的經濟委員會表示，這次公聽會將進行直播，民間團體可透過受邀代表或立委表達意見。

花東鐵路1票難求 砸3.5億增4成運能

花東鐵路長期一票難求，蔡英文總統上月喊出基隆輕軌引發各方討論，但今年底將動工的第一階段工程，將先以三億五千萬經費在八堵車站南側，增設橫跨三軌的「橫渡線」提升調度效率，最快明年底完工，將可讓東部路線容量，從每小時五班車提升到七班，相當於提升東部四成運能。

自由時報

美轟完敘利亞 川普才告知習近平

美國國務卿提勒森今天透露，美國總統川普於六日晚間八時四十分，晚宴結束前、美國飛彈攻擊敘利亞之後，當面告知中國國家主席習近平這個決定。習近平感謝川普讓他知道並解釋緣由。

呼吸器維生 年耗百億

作家瓊瑤先前發表支持安樂死的言論，希望走得有尊嚴，未久傳出老公住院已四百天，身心幾乎崩潰。無法挽回患者、卻不捨中斷治療的苦痛，糾結著每一個無效醫療者的家屬。搶救最後生機的呼吸器及葉克膜因而淪為殘忍的人生終點站，也消耗了健保可觀的資源。

中國假牛閃崩 驚爆多家國銀曝險

中國「輝山乳業」因假帳風波在港股單日崩跌八成五、停牌至今，驚傳多家國銀曝險。依香港「中央結算系統持股紀錄查詢服務」資料，永豐金證券（亞洲）帳上持股達五．三八％（約七十二萬張）、為第三大持股者，元大證券香港持股約二．一四％（近二十九萬張）、居第九大；若以輝山股價崩跌八成五、蒸發市值約新台幣一二八八億元推算，這兩家國銀香港子或孫公司帳上的輝山股票價值蒸發近百億元。

(中時電子報)