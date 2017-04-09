美官員：美航母打擊群將駛往朝鮮半島

我要評比

一位美國官員今天告訴路透社，美國海軍卡爾文森號航空母艦打擊群將會駛往鄰近朝鮮半島的西太平洋。

美方採取此舉的時機，正值有關北韓先進武器計畫的疑慮升高之際。北韓於本月稍早前試射1枚液態燃料飛毛腿（Scud）飛彈，僅飛行其射程的一小段。

不願具名的這位美國官員說，卡爾文森號（Carl Vinson）航母打擊群，將從新加坡駛往朝鮮半島。1060409

(中央社)