救觀光拚經濟 李奇嶽參選國民黨代表
參與發動去年「921觀光產業大遊行」的旅行商業同業公會全國聯合會發言人李奇嶽，宣佈參選國民黨20全黨代表，他並主動發通知請支持國民黨的朋友，逗陣參加今（4/9）日上午10點將在孫運璿紀念館召開的洪秀柱參選黨主席連任記者會。
對於參選國民黨代表，李奇嶽表示，國民黨面臨存亡之秋，民進黨執政後兩岸關係倒退，觀光業大傷，去年自己參與發起912觀光產業大遊行，二萬人上凱道抗議表達訴求，活動期間看到許多人的生計無所依靠，有許多人失業，車貸房貸斷頭，甚至於有人因此輕生。每每想至此心中十分悲痛。
李奇嶽強調，國民黨現在不能倒，不然連制衡的力量都沒了。他說，且國民黨未來一定要更好，未來才會有希望。因此他願從自己做起，出來為國民黨服務，為社會服務。李奇嶽並請支持敢拼能衝的年輕力量，支持自己競選國民黨黨代表。
「921觀光產業大遊行」是史上第一次觀光業串聯上街頭的活動，由11個公協會組成「百萬觀光產業自救會」，動員全台各地業者與基層人員一萬多人上凱道。自救會強調，觀光產業歡迎南向政策，但陸客減少受影響的層面持續擴大，政府有義務保障最基層的員工有工作權，且應該解決目前產業面臨的困境。
(工商)
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