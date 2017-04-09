談台加投保協定 龔中誠：我們準備好了

在台加避免雙重課稅協定今年1月生效後，駐加拿大代表龔中誠今天表示，我們現在最希望與加拿大洽談台加投資保障協定，「台灣方面已經準備好了」。

龔中誠今天在和多倫多華文媒體交流時表示，儘管我方已準備好與加方洽談台加投保協定（FIPA），但加方最近正值內閣小幅異動，原來的國貿部長調任外交部長，而新任國貿部長也需要時間安排時程，所以雖然我方希望愈快談愈好，還是必須要尊重加方的情況。

而對已生效的台加避免雙重課稅協定（ADTA），駐加拿大台北經濟文化代表處經濟組長章遠智表示，僑胞其實不用擔憂會因此而出現困擾。台灣目前與30多國簽有避免雙重課稅協定，但至今他國向台灣主管機關提出查稅要求的案例不到10個，而且大都是查詢公司交易，並沒有任何查問個人稅務的狀況。

章遠智表示，避免雙重課稅協定實施之後，因為民眾不必兩邊同時繳稅，對於促進兩國貿易往來非常有幫助。至於過去有些人擔心跨國查稅問題，其實跨國查稅成本非常高，對方國也要有辦法提出足夠的法律依據，否則我方不會輕易同意配合。

這是龔中誠上任駐加代表後，首度與多倫多當地華文媒體交流。龔中誠同時還主持多倫多地區僑務工作座談，當面聽取當地數十位僑領的意見，以作為5月份在高雄舉行的「全球僑務會議」參考。1060409

(中央社)