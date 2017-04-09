《玩很大》搭機遲到罵「看三小」？憲哥還原真相
由吳宗憲(憲哥)和KID(林柏昇)主持的《綜藝玩很大》，因敢拼敢玩的風格，受到不少觀眾喜愛，近日卻被網友爆料，和製作單位搭機返台時遲到，還對乘客罵「看三小」，讓憲哥和KID都在臉書發文澄清，還原事情的真相。
《綜藝玩很大》近日到越南出外景，卻被爆搭機返台時，在機場遲到半小時，還對乘客罵「看三小」，憲哥也在臉書還原真相，表示《玩很大》全體沒遲到也沒罵髒話，事實上是他們早在下午兩點不到，就已經全部在機場了，班機是4點25分起飛。
他也認為如果真有不對的地方，就應該要道歉，「問題是根本就沒有的事情，還要捏造事實，台灣就是有這些莫名其妙的抓耙子，真的是太過分了！」KID也發文澄清，表示有遇過他和憲哥就知道，就算兩人再醜再邋遢，都願意跟大家拍照聊天，所以他相信一起去的藝人和工作人員，都不會做這樣的事。
《玩很大》的粉絲專頁也發出聲明，歡迎這名爆料者出面對質，並將保留追訴權，以此澄清他們絕無遲到和對其他乘客不禮貌。
(中時電子報)
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