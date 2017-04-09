美欲解決北韓祭出大招 斬首金正恩或在南韓置核武
眾所矚目的首場「習川會」落幕，美國國務卿提勒森會後就北韓核問題表示，若中國無法、或不願意幫忙，美國將採取自己的措施處理北韓威脅。美國媒體報導，美國國家安全委員會就對付北韓核武計劃提出至少三大招，包括直接殺掉北韓領導人金正恩、在韓國部署核武，及祕密行動-出動特種部隊摧毀北韓戰略設施。
提勒森在「習川會」後表示，中美兩國同意，在試圖讓北韓放棄核武計畫方面加強合作，習、川皆注意到北韓軍事威脅的急迫性，並再次確認北韓非核化的這個承諾。
美樂於與中合作，但也理解到，這會給中國製造一些獨特的問題與挑戰。如果這正好就是中國不能跟美國合作的事，那麼美國將會、也會準備好，去規畫我們自己的路線。
根據《NBC》報導，多位情報高層與軍方透露，美國國家安全委員會（NSC）曾就解決北韓核威脅，向川普提出至少3項方案，包含直接殺掉北韓領導人金正恩、在韓國部署核武，及出動特種部隊摧毀北韓戰略設施。
但曾出任北約指揮官的美軍退役將領斯達利迪斯（James Stavridis）直言，美軍在南韓部署核武只會刺激北韓，因此動用核武可能性不大。至於斬首金正恩及負責核武計劃的高層，美方亦顧慮會引起大陸關注，恐導致中美對立。較能受各方接受的是派美韓特種部隊滲透北韓，炸毀導彈及核武關鍵設施。
(中時電子報)
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