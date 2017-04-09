硬漢攏係假！美國隊長破處找媽媽哭了
「美國隊長」克里斯伊凡在銀光幕上是個硬漢，但私下的他卻是個愛哭鬼！近來忙著宣傳新片《Gifted》的克里斯伊凡，受訪時笑稱自己從小就愛哭，就連長大成人破處後，也是先找媽媽分享，但隨後就又暴哭。
克里斯伊凡日前上美國《Late Night With Seth Meyers》節目，聊到自己和家人的相處方式，不僅稱讚媽媽是個超棒的女性，也自爆自己從小就是個愛哭鬼，包含上學哭、去夏令營也哭，就連自己破處後找上媽媽分享，隨後也還是哭了。
愛哭的模樣和他在螢幕上飾演「美國隊長」的硬漢形象差很大，不過若還想看他飾演美國隊長，恐怕得要有心理準備看不到！由於克里斯伊凡與漫威的合約即將到期，他也屢次說過不想再演美國隊長，因此究竟未來還是不是他？則還有待觀察。
(中時電子報)
關鍵字：美國隊長
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