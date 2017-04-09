挪威發現疑似炸彈裝置 逮捕1嫌

我要評比

挪威警方今天在官方推特帳號上表示，警方在奧斯陸中央區發現1個「疑似炸彈裝置」，已經逮捕1名嫌犯。

路透社記者報導，警方封鎖現場大片區域，封鎖範圍擴大。

在防爆拆彈小組進入封鎖區之際，警方告訴記者：「為了安全起見，你們必須立即撤至更外圍區域。」

警方推文表示：「看來這個裝置似乎只有造成有限損害的可能...我們靜待進一步必要調查。」

位於奧斯陸中央區的格洛恩蘭（Groenland）地區是多種族聚集區，當地有很多酒吧和餐廳，也有幾座清真寺，同時也是奧斯陸主要警察局所在之處，這次發現類炸彈裝置地點，距離這座主要警局不到1公里。

鄰國瑞典首都7日發生卡車衝撞事件，造成4人死亡，15人受傷。瑞典警方表示，這起事件顯然是恐怖攻擊後，挪威當局也保持高度警戒。1060409

(中央社)