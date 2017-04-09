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民眾響應活動。（趙雙傑攝）

盧廣仲（前左二）和歐陽靖（前右二）擔任活動大使。（趙雙傑攝）

國家地理頻道NGC為嚮應世界地球日，今日與台北市政府體育局共同舉行「世界地球日─為水資源而跑」環保路跑活動，希望喚起大家對水資源的重視，現場吸引許多路跑愛好者前來參加。

(中時)