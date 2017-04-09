飛彈轟敘利亞基地 川普致函通知國會

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美國總統川普（Donald Trump）今天就美軍發射飛彈攻擊敘利亞空軍基地行動，致函通知國會，並警告稱必要時會採取進一步行動。

在致眾議院議長萊恩（Paul Ryan）和參議院臨時議長海契（Orrin Hatch）的信函中，川普詳細交代飛彈攻擊謝拉特（Shayrat）空軍基地行動。發動飛彈攻擊是為了報復顯然為化武攻擊。

敘利亞當地時間7日凌晨約3時40分，在地中海的美國戰艦發射59枚戰斧巡弋飛彈，攻擊位於敘利亞中部荷姆斯省的謝拉特空軍基地。

川普寫道，美國情報顯示，「在這個機場運作的敘利亞軍隊，該為4月4日使用化學武器攻擊伊德利布省（Idlib）南部敘利亞平民事件負責。」

「我下令採取此行動，是為了削弱敘利亞軍隊發動更多化武攻擊的能力，並勸阻敘利亞政權不要使用或擴散化武，藉此促進那個地區的穩定以及避免該地區的當前人道災難惡化。」

川普指出，他根據憲法賦予的總統及三軍統帥權限，採取符合美國重大國家安全及外交政策利益的行動。

川普還指出，若有必要且適切，美國將會採取追加行動，進一步維護重大國家利益。

川普表示，他致函通知國會，以符合1973年戰爭權力法（War Powers Resolution）規定，此法要求美國總統就軍事行動通知國會。1060409

(中央社)