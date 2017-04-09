哇！接線生月薪高達7萬台幣

英國白金漢宮招聘一名接線生，薪資為年薪2.3萬英鎊（約86萬台幣），即月薪7萬台幣、每年33天有薪假期、還提供免費午餐。(圖/美聯社)

英國白金漢宮每天都會接到民眾電話，每周高達4000個來電，英國皇室特官方網站刊登招聘一名接線生。薪資為年薪2.3萬英鎊（約86萬台幣），即月薪7萬台幣、每年33天有薪假期、還提供免費午餐。

英國《每日鏡報》報導，王室接線生每周平均工作38小時，即是每天工時低於8小時！不過有時需要輪值大夜班，法定假日也要上班。但年薪2.3萬英鎊，有外加津貼、15%退休金方案、免費午餐以及享有33天有薪年假。王室網站招聘資訊表示：「這是非常重要的電話服務團隊，你將代表王室成員回答和處理來電，為來電者及各地內部、各階層同僚提供有效和親切的服務。」

(中時電子報)