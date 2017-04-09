美國空襲敘利亞 北韓：嚇不倒我們

圖為北韓閱兵展示的戰略導彈。(圖/美聯社)

美國在習川會期間對敘利亞發動空襲，外界觀點多認為，該行動帶有威懾北韓之意。對此，北韓當局在昨天(8日)發出強烈譴責，並表示不會被無端舉動嚇倒。

據朝中社報導，北韓外務省發言人於8日公開回應敘利亞遭襲事件，指美國以敘利亞政府軍使用化學武器屠殺平民為藉口，向該國空軍基地發射了大量導彈，這是對主權國家赤裸裸的侵略行為，應予以譴責。

發言人也表示，有部分人士宣稱上述軍事行動也是對北韓的一種警告，但我們不會被此嚇倒；另一方面，美國的侵略意圖明顯，證明北韓發展核武是一項正確選擇。

(中時電子報)