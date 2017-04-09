場勘時還無異狀...夜遊團宜蘭廢墟探險 驚見遺體一具
擁有5萬多粉絲的臉書粉絲團「鬼故事夜遊團」，時常號召膽大的民眾一起到廢墟夜遊，不過昨晚一行人到宜蘭一處廢棄水源地探險時，竟然發現了一具遺體，讓團員嚇了一跳，隨後立即報警處理。
「鬼故事夜遊團」PO文指出，昨天他們29人到宜蘭的一個廢棄水源地夜遊，共29人參加 ，白天在場勘時還沒有發現任何異狀，也沒發現有通往二樓的樓梯，但沒想到晚上夜遊時，卻意外在通往二樓的現場發現一具陳屍的遺體，「鬼故事夜遊團」表示，他們隨後報警處理，而警方推測死者往生已經超過兩個星期。
根據《蘋果日報》報導，鬼故事夜遊團團長黎清源表示，原本此團是要去礁溪，後來因為一些緣故改到頭城新峰瀑布附近的廢棄水源地，出團時一行人發現一棟建築外有通往二樓的樓梯，於是上去探險，但後來發現二樓路小又沒圍欄，領頭者覺得危險便叫團員先下樓，沒想到突然有人大喊有屍體，一看發現真有人陳屍在床架上，頭頂的牆壁疑似放著金紙，腳邊還有插著香的飯。
警方在到場後，研判該名男性死者已死亡超過兩個星期，現場無打鬥痕跡、身上也無明顯外傷，詳細死因與南子身分都還待查。
(中時電子報)
文章來源：鬼故事夜遊團
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