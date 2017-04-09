NBA》近水樓台！杜蘭特與勇士美女記者傳緋聞
9日才要宣告傷癒復出的勇士明星前鋒杜蘭特，緋聞卻先找上門來！曾跟不少辣模傳出緋聞的杜蘭特，驚爆跟勇士場邊美女記者羅莎琳上演「姊弟戀」，不管是真是假，杜蘭特絕對會被勇士隊友狂虧到爆！
比杜蘭特大1歲的羅莎琳，是《CSN灣區》的固定場邊訪問記者，畢業於史丹佛大學的她，除了擁有美艷臉蛋，身材更是姣好，她跟勇士球員之間的互動相當良好，大部分球員也都關注她的社群媒體，沒想到如今卻跟杜蘭特傳緋聞。
只是杜蘭特假如真的跟羅莎琳談起戀愛，想必要冒上相當大的風險，因為除非兩人感情穩定成長，甚至最後以結婚歡喜收場，否則他跟身為媒體人的羅莎琳一旦分手，恐怕難逃慘遭爆料下場，這應該不是杜蘭特所樂見的。
根據不願具名的人士爆料，因為羅莎琳擁有勇士場邊記者的背景，所以杜蘭特才會跟她日久生情，兩人談起地下戀情，可是只要看到他們兩人站在一起，總能感覺到一種特殊的化學效應，看來杜蘭特真的打算豁出去了。
(中時電子報)
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