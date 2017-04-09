偏鄉校招募教學志工 邀熱心師教學換宿

教育部國教署推動「教學換宿」計畫，邀請退休教師或有教學專長的志工到偏鄉學校服務，希望協助提升偏鄉學童的學習成就，也讓教學經驗繼續傳承。

為了提升偏鄉地區國民中小學學生學習成就，教育部國民及學前教育署推動「教學換宿計畫」，媒合退休老師或具教學專長的志工到偏鄉學校服務，充實學校人力，基於「互惠互利」精神，由教學志工無償協助偏鄉學校的課程、活動與社團等教學服務，學校於教學期間提供免費住宿。

國教署表示，自104年起於「鹿樂平台」上線招募教學志工，迄今為10所偏鄉小校招募54位志工老師，提供偏鄉孩童更多元的學習機會，也為偏鄉教育挹注新的活力與力量。

去年盛夏，彰化縣二林鎮香田國小在黃澄澄的稻浪中，全村動員一同歡慶豐收，並致贈100斤稻米給鎮上小學「教學換宿」的志工老師，表示感謝，宛如重溫逐漸被人淡忘的「相放伴」精神。（相放伴是指傳統農村鄰里間協力互助的特殊文化，村民彼此相互照應，互助完成農忙與庶務）

國教署指出，106年偏遠地區國民中小學教學換宿試辦計畫即日起於「鹿樂平台」開放報名，今年將再加入北、中、南、東及離島地區共27所偏鄉學校提供免費住宿，希望號召社會的關注與實際行動，邀請熱心退休教師或志工，到偏鄉尋找不一樣的生活方式，用在地生活交換教學熱情。1060409

(中央社)