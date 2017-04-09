忘記帶護照在機場喝醉 小心犯旅行錯誤

廉價航空盛行，國人出國次數增加，旅遊搜尋網站「skyscanner」列出護照過期以及在機場喝醉等10大容易犯的錯誤。

民眾利用連續假期選擇出國旅遊，不過旅遊時發生的小錯誤，有時會影響旅遊好心情。旅遊搜尋網站「skyscanner」幫大家列出了10個會壞了旅行好心情的常見錯誤與如何避免的絕招。

第一個常見的錯誤，就是忘了帶護照。護照是重要的旅行證件，出門前一定要再三確認；第二個錯誤，就是護照過期，護照過期無法通過海關，此外，如果護照還有幾個星期到期，有些國家也可能拒絕入境，因此安排旅行的時間與地點後，最好先確認護照到期日以及日期是否符合當地的入境規則。

抵達機場辦理登記後，千萬不要把護照跟登機證放在托運行李裡，因為通過海關時，還是需要使用護照。如果真的把護照跟登機證放在行李箱，櫃台的服務人員可能需要花蠻長的時間把護照拿回來。

有時忘了列印登機證也很麻煩，有的航空公司只要有護照就能完成登機；不過有些廉價航空公司規定沒有帶自行列印的登機證要被罰錢。此外，有時攜帶過量的行李也會有問題，打包行李時，會希望把所有可能會用到的大大小小東西都帶走，甚至會在行李箱外再綁1條行李條，不過仍然建議評估攜帶物品的重要性，行李過重的罰款也是一筆不小的數目。

準備足夠的時間前往機場也很重要，如果辦理登機的時間是在早上6時，當然不用太擔心，但如果是在尖峰時刻準備前往機場，心臟就要夠強大，與其在家多睡半個小時，在往機場的路上緊張兮兮，不如多準備時間，輕鬆前往機場。

有時選錯鞋子也會影響你通關的效率，如果你穿了一雙16孔的布鞋或是十分難脫的鞋子，在通過安檢時，就得花比別人更長的時間脫穿鞋子，為了節省時間，建議可以選懶人鞋或是芭蕾舞鞋的鞋款。

到了機場後也不要跟安檢人員開玩笑，他們工作起來一板一眼，如果跟他們開玩笑，他們可能會當真，同時也不要在機場喝酒，小心太開心忘了登機的時間，或是短短20分鐘就能到達登機門，對酒醉的你反而遙不可及。1060409

(中央社)