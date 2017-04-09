國北教大戰台東大學 力拚合球二連霸
105學年度合球大專盃開打，國北教大延續去年冠軍氣勢，昨晚對上台灣師大時發揮中長程投射，終以15比11取得預賽二連勝。今天他們將對上台東大學，力拚二連霸。
中華民國大專院校105學年度合球錦標賽8日開打，去年冠軍隊國北教大在昨天上午先以9比6擊敗台灣師大後，晚間再迎戰台灣師大，終場以15比11取得預賽二連勝。
國北教大昨晚與台灣師大之戰，上半場結束時，國北教大以9比5暫時去得領先；下半場台灣師大一度將比數追至13比11，但國北教大靠著陳俊達罰球連拿2分，幫助球隊以15比11取得勝利。
國北教大幾次中長程的投射都有把握住，全場共進6球。拿下全隊最高4分的陳俊達表示，賽前就有先觀察過對手的戰術，因此上場比賽時能更了解對手狀況，才會有好的發揮。
然而，昨天比賽國北教大並無完全派出主力球員先發，教練黃英哲表示，由於賽程安排，1天2場比賽對球員體能消耗很大，因此祭出球員輪休戰術，幫助球員保有良好的活力，更能迎戰接下來的比賽。
國北教大曾在100學年度完成二連霸，今天上午10時將對上台東大學，教練希望球員在接下來的比賽可以正常發揮，目標挑戰隊史第2次二連霸。1060409
(中央社)
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