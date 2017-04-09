周錫瑋畫家兼園丁 育花感受氣候變遷

前台北縣長周錫瑋近日舉辦個人油畫展，不過，提起花卉，周錫瑋興趣更大，看到等不及初夏就綻放的繡球花和遲開的溫帶海棠，更體驗氣候變遷對植物的影響。

周錫瑋卸任台北縣長（現為新北市）後，陸續在香港、東京、台中文創園區、佛光山、北京、上海、高雄展覽館等地，舉辦過油畫展。這次展出近30幅周錫瑋所創作的抽象、印象與寫實各類主題與畫風之油畫作品。

周錫瑋一直夢想打造一個有特色的花園，除了忙於創作，也投注相當多的時間「拈花惹草」，在新竹縣租地培育花卉。

蘆洲國民運動中心除展出周錫瑋藝術創作，展區中還運用投影設備，播放周錫瑋近年來化身園丁，培育花卉的影像，將他心中「畫」與「花」的藝想世界，分享不一樣的生活之美。

周錫瑋說，希望打造有微風、暖陽、綠草、花影的美麗花園。有時候，待在當地，輕輕推開紗門，怕吵醒了正午時分在樹梢枯枝午憩的鳥兒。沒有大太陽，也沒有下雨，天氣不再溼冷，這樣睡覺最舒服了。

他說，引進的日本繡球花育種，種植包括海棠、蓳蘭等，繡球花去年已有200多種花型開花，希望5月時「台灣花鳥園」以繡球花季對外開放，不養鳥，因為大自然就有許多的鳥類。

對於氣候變遷，周錫瑋說，等不及初夏就綻放的繡球花和遲開的溫代海棠感受最深刻，當日本的溫帶花卉到亞熱帶的台灣，又碰上忽冷忽熱的怪異氣候時，每株植物會抗逆外在的環境，選擇時間展現美麗和繁衍。

美術界評周錫瑋繪畫，是「比學院畫法更純粹的創作」。畫家李奇茂、鄭善禧和戚維義認為，周錫瑋自學自畫，沒經過規範和教條，反更能自創一格，展現無拘無束、創意十足，畫面更美好。

周錫瑋說，應許多新北鄉親盛情邀約，身為新北人，理當與新北鄉親共享美好，繼今年2月於土城舉辦畫展後，希望這次在蘆洲能分享美的心領神會，和泉源般的創作靈感，以及實現繪畫夢想的過程。1060409

(中央社)