攝郎出沒 竹縣台三線太美成取景秘境

新竹縣峨眉鄉的山林古道，近日傳出有「攝郎」出沒，純樸的古道與古色古香的山林建築物，成了攝影愛好者的取景秘境，他們希望能透過鏡頭記錄峨眉的山海湖之美。

誰說山林古道只是年長者爬山運動的地方？峨眉鄉公所表示，為配合中央政策，探查鄉內獅頭山風景區的9條古道，特地組成了一支訪查隊伍。

考量體力因素，於是都挑選年輕人組成查訪隊，然而這群平常沒接觸山林的年輕人在查訪的過程中，驚覺原來自己家鄉古道美的好夢幻，古樸的好神祕，工作的同時發揮了年輕人的想像力，用鏡頭記錄不一樣的峨眉古道美景。

「原來淳樸的客家山林真的可以很浪漫」拍攝者之一的徐健智形容，峨眉鄉獅頭山的古道綠意盎然，春末五月雪，夏初螢火紛飛，秋芒曳風、冬霜附葉，一年四季都「很有戲」，這次拍攝是突發奇想，把時尚元素和客庄古道形成對比，意外產生魔幻的浪漫感。

峨眉鄉公所表示，此次探查9條古道，遍布獅頭山風景區內，包含六寮古道、茶亭步道、猿山古道、水濂洞及糯米橋古道、藤坪古道、獅山越嶺古道、龍門口步道、十二寮步道以及扁擔古道，詳細調查結果後續將在臉書「峨眉360粉絲團」公布，並將提供客家委員會作為整體改善客庄環境規劃。

鄉公所也說，由客家委員會推動的「國家級台三線客庄浪漫大道」計畫，首波推出「台三線客家山林古道網絡計畫」，希望由在地居民發掘地方紋理，培養居民對土地生態及文史的珍視、移除環境景觀不利因子，以及恢復林相等環境景觀，營造兼具故事性、景觀特色及產業文化之客庄環境，促成客庄之永續發展。1060409

(中央社)