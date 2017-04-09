顏面骨折腫很大 女大生針灸獲改善
台南1名因車禍顏面骨折並傷及動眼神經的女大學生，出院後臉部腫脹及右眼眶瘀腫閉合問題遲未改善；最後接受中醫的針灸，在3週的持續治療後獲得解決。
高雄榮民總醫院台南分院中醫師黃祈真表示，中醫是「加法」的醫學，不是頭痛醫頭，腳痛醫腳；要視個人整體的精、氣、神與經脈等狀況來醫治。
黃祈真指出，這名女大學生在車禍傷後一直無法改善臉部腫脹、右眼眶瘀腫閉合問題；但在接受3週持續針灸治療後就痊癒，這就是中醫針灸的奧妙之處。
他說，另外，台北有名少女因長年飽受異位性皮膚炎之苦，跑遍各地大小醫院、診所；內服、外用的中、西藥都試過，但改善成效也不明顯。最後到台南經他診斷後對症用藥，才吃了幾包中藥就解決了。
黃祈真表示，他在高中時代因緣際會接觸到傳統醫學，有感於藥草的神奇，當時便拜師學藝；從最基礎的認識、辨別藥草到洗、曬藥草開始，邊當學徒也邊當學生。大學畢業後攻讀學士後中醫學系，得以一圓替病人解決疑難雜症的夢想。
他說，行醫20多年來嘗試以中、西醫結合的方式協助病患，近年也會在個人臉書上分享中醫養生保健的訊息。但養生保健須因人而異，應找出最不增加自己身體負擔的溫和方式來調養，並落實預防勝於治療的觀念。1060409
(中央社)
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