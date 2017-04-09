林志玲透視裝 萬惡的吊帶襪太辣

林志玲換上性感內衣，超級火辣。（圖／取自on.cc、微博）

女神林志玲現在成了演藝圈黃金剩女代表，但先前有指她6月會和富商結婚，讓她啼笑皆非。不過近日她以代言人身分在大陸出席內衣品牌大秀，換上透視裝的林志玲，大秀豐滿上圍，但最引人遐想的，則是她下身性感吊帶襪！

林志玲日前以代言人兼品牌創意師身分出席內衣品牌活動，但此場活動她封嘴不談感情，僅回答預先準備好的問題，大談自信美。而穿著白色內衣以及透視裙的她，再一次讓外界看到她女神的實力，走上熟悉的伸展台後，林志玲一套黑色內衣更讓人看得目不轉睛，加上該套配有「萬惡吊帶襪」，性感破表！

被問到如何凍齡？林志玲從心裡面談，認為女性一定要保持優雅、更喜歡自己，就能活出更美的自己。

(中時電子報)