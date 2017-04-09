莫斯科兩火車相撞 車廂出軌20人受傷

莫斯科當地時間8日晚間發生長途列車和近郊列車相撞事故，造成兩列火車各兩節車廂出軌，20人受傷。

俄羅斯緊急救難部表示，事發地點位在莫斯科西方。當地時間8日晚間10時53分，疑似因為有人穿越鐵軌，開在前方的近郊列車緊急煞車，導致莫斯科開往白俄羅斯布列斯特（Brest）的長途列車從後方撞上。長途列車雖然也緊急煞車，但是距離不夠，最終未能阻止事故發生。

整起事件造成兩列火車共四節車廂出軌，20多人受傷，其中12人需住院治療。莫斯科開往白俄羅斯的火車皆已停駛。1060409

(中央社)