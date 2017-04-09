籃網板凳發威 107:106氣走公牛

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美NBA籃網今晚例行賽主場最後一役出戰公牛，全隊將士用命，破除第3節魔咒，第4節重拾進攻能量，板凳球員火力全開，先勝後衰再贏，終場107:106，險勝公牛1分。

這是籃網本季主場最後1場賽事，輸贏無關晉級與否，卻攸關公牛進入季後賽，籃網打來心理負擔較少，放手一搏，球員拚戰精神十足。

上半場，籃網完全主宰賽事節奏，進攻有序，以51：45領先。林書豪上場近15分鐘，攻下全隊最高10分，還有3籃板、2助攻、2抄截，與中鋒羅培茲（Brook Lopez）的「羅林連線」也有不錯表現。

易籃再戰，籃網久久不見的第3節魔咒再現，節奏略顯零亂，攻勢受阻，反以75：82，落後7分。

第4節戰事激烈，雙方你來我往，籃網菜鳥雷維特（Caris LeVert）的3分線表現以及霍利斯-傑佛森（Rondae Hollis-Jefferson）漂亮切籃，讓籃網重新取得領先，兩隊戰到最後，籃網以107:106險勝1分，氣走公牛。

林書豪上場近29分鐘，攻下12分，還有6籃板、7助攻、3抄截，表現全方位。雷維特及丁威迪（Spencer Dinwiddie）各拿下全隊最高19分，霍利斯-傑佛森也有16分進帳，羅培茲攻下13分。

贏了公牛，籃網本季迄今20勝60敗，例行賽只剩2場賽事，即10日作客波士頓塞爾蒂克隊，12日移師芝加哥再戰公牛。1060409

(中央社)