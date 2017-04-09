國片燒腦神作！台灣10年來最好看驚悚片《目擊者》

國片《目擊者》上映後口碑爆棚。(圖／電影劇照)

近來韓劇吹起一陣懸疑推理風，從去年的《signal》到今年的《voice》、《隧道》、《悄悄話》，緊張刺激的燒腦劇情，成為朋友間討論話題，不讓韓劇專美於前，國片《目擊者》上映後口碑爆棚，全台票房已破2250萬元，PTT滿是好雷，網友一致讚是「台灣10年來最好看的驚悚片」。

《目擊者》是《紅衣小女孩》導演程偉豪最新力作，籌備整整6年，找來超強卡司助陣，除了二次和許瑋甯合作外，還有金鐘視后柯佳嬿、金鐘迷你劇集視帝莊凱勛、李銘順、李淳等人飆戲，在推出預告後，就引起眾人期待，上映後PTT更是佳評不斷。

《目擊者》找來超強卡司飆戲，圖左至右分別為李淳、陳彥允、柯佳嬿、導演程偉豪、許瑋甯、莊凱勛。(圖／本報系資料照)

故事由一名社會線記者小齊（莊凱勛飾）在調查新聞時，不慎發生車禍，而意外串起9年前的另一起肇事逃逸命案，隨著慢慢了解真相，會發現背後隱藏的事實極為黑暗，整部電影劇情緊湊不冷場，每個角色有著鮮明個性，細膩刻畫和驚悚追兇過程，都讓你直到最後都猜不出結局到底會怎麼發展。

《目擊者》在台灣市場是少見題材，並把在地文化融入故事中，不僅台灣人看了有共鳴，也能行銷國外，電影以「真相往往是拼湊出來，每一個都只是部分真相甚至假相」為概念核心，主線與支線相互呼應，用「倒敘和插敘」呈現，節奏緊湊不拖泥帶水，網友一致讚是「燒腦神作」、「國片良心製作」、「終於看到國片新希望」。

(專題報導)