神岡掩埋場退休 今年5月底前轉型慢速壘球場

台中市神岡垃圾掩埋場，交由體育處打造為慢速壘球場，預計5月底前完工，為台中再添一處打壘球的好地方。（陳世宗攝）

「功成身退、浴火重生！」台中市神岡垃圾掩埋場環保局已完成掩埋場復育美化及汙染防治設施後，交由體育處打造為慢速壘球場，目前球場內野紅土鋪設、擋土牆彩繪、球場外野安全護網等設施已陸續完成，預計5月底前完工，為台中再添一處打壘球的好地方。

環保局表示，神岡垃圾掩埋場第一期面積4.5公頃，民國87年3月啟用，93年掩埋區達飽和狀態進行封閉，並於103年9月6日完成復育綠化及汙染防治設施；隨後再闢建面積2.2公頃的第二期掩埋區，持續使用至104年5月後也封閉，並於105年4月底完成復育作業，產生兩區共計6.7公頃廣大草坪。

環保局長白智榮說，因市府大力推行運動風氣棒壘球更是重點發展項目，由體育處在第一期區域打造一座慢速壘球場。去年9月已完成球場內野紅土鋪設，並在掩埋場擋土牆上彩繪，增添活潑氣息，目前正進行外野安全護網工程，預計5月底前完工，開放民眾打球。

白智榮強調，后里掩埋場之前復育舉辦花毯節吸引數以萬計人潮賞花；神岡垃圾掩埋場也復育轉型為慢速壘球場，這些都是掩埋場從「鄰避轉變為鄰聚」的成功案例。未來全市掩埋場封閉完成復育後，也會以土地循環再利用的方向規劃適當用途，為市民打造更多活動空間。

(中時)