再熱兩天 吳德榮：11日鋒面報到氣溫降

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氣象專家吳德榮表示，今天持續回暖，高溫仍在攝氏32度以上，明天依然溫暖；不過11日下午鋒面抵達北台灣，天氣明顯轉變，伴隨對流性降雨，氣溫將下降。

昨天西半部不少地區高溫升至30度以上，吳德榮在氣象應用推廣基金會專欄「洩天機教室」指出，今天持續回暖、白天微熱，西半部晴朗穩定，高溫仍在32度以上。

吳德榮指出，明天台灣還在暖氣團內，天氣溫暖、微熱，但週二（11日）上午鋒面逐漸接近北部海面，各地雲量增多，下午鋒面抵達北台灣，天氣明顯轉變，伴隨對流性降雨（陣雨或雷雨）、氣溫下降。

吳德榮表示，大氣漸趨不穩定，明天至週二上午，局部性短暫陣雨的機率，逐漸提高。週三至週五（12至14日）台灣各地天氣皆受到影響，有局部性的陣雨或雷雨，不排除有較大雨勢。

週三、四（12、13日）因降雨及微弱冷空氣而明顯轉涼，最低氣溫的降幅不大，都還在16、17度左右。週五（14日）冷空氣減弱，氣溫回升2、3度。週六（15日）、下週日（16日）鋒面減弱東移，仍有局部短暫降雨的機率。

此外，吳德榮指出，最新（8日晚上8時）歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，在關島西南方、菲律賓東方海域4、5天後，有熱帶擾動活動的跡象，其未來並逐漸向呂宋島接近，由於模式剛模擬出這個低壓擾動，不確定性較高，需持續觀察。1060409

(中央社)