把握好天氣 週二變天轉濕涼溫差逾十度
把握好天氣，中央氣象局表示，明天深夜鋒面接近，週二起到週五東北風影響台灣，將有明顯降雨，氣溫降幅也有10度以上，週六才會回暖。
連續一週的好天氣要結束了，中央氣象局表示，今天仍是晴朗穩定的好天氣，各地高溫都有機會飆升到攝氏30度以上，感受上偏熱，但是午後受熱力作用影響，山區和東北部容易出現局部短暫陣雨，民眾出遊還是要攜帶雨具備用。
氣象局說，明天深夜開始鋒面接近，週二白天起就會明顯感受到氣溫變化，北台灣轉變為東北風影響的型態，低溫下探18、19度，和這兩天相比溫差有10度以上，加上週二、週三雨勢最劇烈，整天都是濕濕涼涼。
這波東北風影響將持續到週五，氣象局預測，週六將再度回暖，降雨也會趨緩，到時候又會恢復晴朗穩定的天氣型態。
氣象局補充，關島西方有一團明顯的雲系，有機會發展為今年第一個熱帶性低氣壓，不過，目前不確定性高，至少得等到週四、週五才能確定是否形成。1060409
(中央社)
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