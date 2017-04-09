美國務卿：在敘利亞的優先要務是擊退IS
美國國務卿提勒森（Rex Tillerson）今天表示，美國在敘利亞的優先要務就是擊退「伊斯蘭國」（Islamic State），之後才是穩定敘利亞局勢。
法新社報導，根據哥倫比亞廣播公司（CBS）發布的節目摘錄，提勒森在「面對全國」（Face the Nation）節目表示，擊退伊斯蘭國和其自行宣布成立的哈里發國，不只可以消除對美國的威脅，也可以消除對「這個地區全面穩定」的威脅。
提勒森在將於明天播出的節目中表示：「重要的是清楚了解什麼是優先要務，我們認為最優先要做的就是擊潰伊斯蘭國。」
他說：「伊斯蘭國的威脅減少或消除之後，我想，我們就可以把注意力直接轉到穩定敘利亞局勢方面。」1060409
(中央社)
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