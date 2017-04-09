NBA》塞爾提克射蜂 保住爭奪東區老大希望

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塞爾提克後衛艾塞亞湯瑪斯突破黃蜂防線切入上籃。(美聯社)

仍想從騎士手上搶走東區老大地位的「綠衫軍」塞爾提克，9日面對黃蜂毫不留情，靠著先發5人全都得分上雙，終場121比114成功射蜂，僅剩兩場例行賽，分別對上籃網、公鹿，塞爾提克仍須全力搶勝才行。

塞爾提克目前51勝29敗，跟51勝28敗的騎士之間勝差雖僅0.5場，可是因為兩隊本季4次對決，騎士取得3勝1敗優勢，代表假如最後兩隊戰績相同，騎士仍保東區第1種子，所以塞爾提克只能先自求多福，更要期望騎士輸球。

所以塞爾提克9日打來格外賣力，尤其是「小刺客」艾塞亞湯瑪斯，他拿全場最高32分，外加6助攻、2籃板，荷福德也有16分、7助攻，克勞德與布雷德利各有15分，歐利尼克13分、11籃板與4助攻，傑倫布朗10分。

黃蜂仍以「雙衛」表現最佳，巴坦31分、8籃板，肯巴沃克也有23分、8助攻，蘭姆替補攻下17分，席勒12分、9籃板，可惜馬文威廉斯、吉爾克里斯兩名先發失常，威廉斯6投1中、僅拿5分，吉爾克里斯也只得8分。

隨著籃網爆冷險勝公牛，暫居東區第5的老鷹，也告搶下季後賽門票，溜馬9日更以127比112痛扁魔術，取得40勝40敗戰績升至東區第7，39勝41敗的公牛跌到東區第8。

(中時電子報)