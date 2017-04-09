海水退了！看綠委醜陋姿態 吳焜裕科幻質詢遭酸
蔡英文總統選前一再標榜的「第一名食安立委」吳焜裕，日前質詢時，提及中研院應研發雷射槍、核能驅動潛艦等武器，被外界批評為「科幻片等級」發言。今中華民國反黑島屁童聯盟表示，「海水退了，終於能看到綠委們醜陋的姿態」同情他的處境，揹著分區第一名，勉強演出自己不熟悉的科幻戲碼，是有點難為！
民進黨不分區立委吳焜裕，本會期被分發至外交及國防委員會，日前針對國機、國艦國造質詢，先問中研院長張冠群看過科幻片沒？我國武器達到電影的哪個層級？接著質詢科技部次長陳德新，陳回應中遭打斷，還被吳焜裕批「你太外行了」。吳建議國防科技應朝機器戰警、雷射槍發展等建議。
今中華民國反黑島屁童聯盟認為蔡政府就任後，註定他的人生舞台開始暗淡，搞食安現在沒啥前途？蔡政府解禁福島食品，意味著要綠委們閉嘴。這位特選不分區立委，豈肯甘於寂寞，只是你聊聊塑化劑、回收油能否提煉成軍事用品？就算天馬行空，至少不好笑。
但偏偏班門弄斧，鬼扯雷射槍、軍隊迷你化！不曉得是你說的深奧，還是官員的水平太低，只見他們陪著你傻笑，全民支付你千萬年薪，你卻讓質詢台成了杜鵑窩。
民進黨習慣給馬英九潑糞、操縱對岸恐嚇台灣人、搬出228、兩蔣等陳年往事對台灣人哭訴悲情，運作這些議題給自己塑造虛假正義。自從馬英九卸任後，這些煽惑人心的言論逐漸喪失威力，原先護著民進黨的遮羞布也被扒光，造謠誣衊的困難度大幅增加，然而綠委為了爭取曝光，顧不得自己資質平庸，才會在鏡頭前頻繁發表一些讓人哭笑不得的荒唐言論。
海水退了，終於能看到綠委們醜陋的姿態，同情他的處境，揹著分區第一名，勉強演出自己不熟悉的科幻戲碼，是有點難為！綠委們！興許會懷念起馬英九給的舞台！
(中時電子報)
文章來源：中華民國反黑島屁童聯盟臉書
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